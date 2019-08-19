Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Ростехнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Назначить Фролова Дмитрия Ивановича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, — говорится в документе.

До повышения Фролов возглавлял в ведомстве управление государственного энергетического надзора.

Как писал News.ru, Медведев своим указом назначил Надежду Ерастову заместителем министра спорта России.

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