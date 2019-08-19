Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Ростехнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Назначить Фролова Дмитрия Ивановича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, — говорится в
документе.
До повышения Фролов возглавлял в ведомстве управление государственного энергетического надзора.
Как писал News.ru, Медведев своим указом назначил Надежду Ерастову заместителем министра спорта России.