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Прошедшие в Москве акции протеста связаны с электоральным циклом, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Он отметил, что фальсификация подписей стала одной из самых распространённых причин, из-за которой...