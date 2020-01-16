Бывший глава правительства Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Он внёс изменения в перечень государственных должностей Российской Федерации, введя новую должность. Документ вступает в силу со дня подписания,
15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра.
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