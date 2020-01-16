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Работу над конституционными законами для обеспечения реализации предложений президента РФ завершат до конца весенней сессии, заявила корреспонденту NEWS.ru спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон вошли пять представителей верхней палаты парламента. По её словам, одновременно начались консультации с администрацией...