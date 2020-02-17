https://static.news.ru/photo/6881ec12-51bb-11ea-875f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил почётные благодарности российским парламентариям. Такая форма поощрения выдаётся за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства и осуществление эффективной деятельности федеральных государственных органов.

Так, награды получили: спикер Госдумы Вячеслав Володин, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Григорий Аникеев, первый зампредседатель комитета по природным ресурсам Юрий Афонин, депутаты Николай Борцов и Александр Брыксин, а также другие парламентарии, пишет РИА Новости.

NEWS.ru сообщал ранее, что президент России Владимир Путин утвердил помощников для Медведева в Совбезе. Олег Осипов, Михаил Тринога и Сергей Соболев были назначены на новые должности.