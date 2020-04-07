Политика

Медведев призвал быть готовыми к любой ситуации с коронавирусом

14:53, 07 апреля 2020
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о распространении коронавируса. По его словам, россиянам нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Ситуация может стать более серьёзной, считает политик.

Ситуация в регионах разная, и, конечно, все мы надеемся на лучшее развитие событий, но события могут развиваться по-разному. Мы взрослые люди, это понимаем и видим, что в мире происходит, — передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённые силы России готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это наглядно продемонстрировали внезапная проверка и учения, которые прошли в нескольких регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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