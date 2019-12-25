https://static.news.ru/photo/0773794a-2713-11ea-89d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл последнее в уходящем году заседание правительства необычной фразой, чем удивил собравшихся.

Медведев начал последнее в этом году заседание правительства с плохой новости: «Елочка не горит» pic.twitter.com/6deEaiMp9Z — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 25, 2019

Глава кабмина вошёл в зал заседаний, где увидел новогоднюю ёлку и сказал: «Ёлочка не горит». После этого он попросил присутствующих сесть.

По данным пресс-службы правительства РФ, сегодня политики рассмотрят законопроекты, которые касаются туристической отросли.

Как ранее писал NEWS.ru, Медведев пошутил, что в кабинете министров сейчас не работают боты, однако через 100 лет там могут появиться люди с искусственным интеллектом.