Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл последнее в уходящем году заседание правительства необычной фразой, чем удивил собравшихся.
Медведев начал последнее в этом году заседание правительства с плохой новости: «Елочка не горит»— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)
pic.twitter.com/6deEaiMp9Z December 25, 2019
Глава кабмина вошёл в зал заседаний, где увидел новогоднюю ёлку и сказал: «Ёлочка не горит». После этого он попросил присутствующих сесть.
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Как ранее писал NEWS.ru, Медведев пошутил, что в кабинете министров сейчас не работают боты, однако через 100 лет там могут появиться люди с искусственным интеллектом.
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