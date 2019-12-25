Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл последнее в уходящем году заседание правительства необычной фразой, чем удивил собравшихся.

Глава кабмина вошёл в зал заседаний, где увидел новогоднюю ёлку и сказал: «Ёлочка не горит». После этого он попросил присутствующих сесть.

По данным пресс-службы правительства РФ, сегодня политики рассмотрят законопроекты, которые касаются туристической отросли.

Как ранее писал NEWS.ru, Медведев пошутил, что в кабинете министров сейчас не работают боты, однако через 100 лет там могут появиться люди с искусственным интеллектом.

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