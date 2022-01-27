Медведев: на Украине могут разместить ракеты НАТО и без её членства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что ракеты НАТО могут появиться на территории Украины и без членства этой страны в альянсе. По его словам, в объединении могут «прикрыться» двусторонними договорённостями. Об этом пишет РИА Новости.

Можно на основании двусторонних соглашений [с одной из стран альянса] поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны, — сказал он.

По его словам, России важно не только добиться гарантий нерасширения НАТО на восток, но и гарантий безопасности «другого порядка».

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, сообщается на сайте МИД России. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.