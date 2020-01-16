Фото: ФНС России

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин — «очень достойный, профессиональный человек», считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, глава кабмина — один из тех, кто помог РФ войти в 30-ку стран с лучшим деловым климатом, хотя «были 124-ми».

Я его знаю как очень эффективного, очень порядочного человека, очень детально понимающего все нюансы жизни и работы в нашей стране. Думаю, ему будет не сложно быстро взяться за штурвал и...