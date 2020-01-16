Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин Фото: ФНС России

Зампредседателя Совета безопасности и экс-глава правительства Дмитрий Медведев проведёт встречу со своим преемником на посту руководителя кабмина Михаилом Мишустиным. Она намечена на 17 января.

Политики пообщаются в Доме правительства РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Ранее NEWS.ru сообщал о предстоящей встрече Мишустина с министрами вечером 16 января.

Днём ранее правительство России в полном составе ушло в отставку. Члены кабмина продолжают временно исполнять свои обязанности до завершения переходного периода.

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