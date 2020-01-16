Зампредседателя Совета безопасности и экс-глава правительства Дмитрий Медведев проведёт встречу со своим преемником на посту руководителя кабмина Михаилом Мишустиным. Она намечена на 17 января.
Политики пообщаются в Доме правительства РФ,
Ранее NEWS.ru сообщал о предстоящей встрече Мишустина с министрами вечером 16 января.
Днём ранее правительство России в полном составе ушло в отставку. Члены кабмина продолжают временно исполнять свои обязанности до завершения переходного периода.
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