https://static.news.ru/photo/89f4fbcc-ba09-11e9-b88c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по прилёте в Киргизию прокомментировал ситуацию с задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, — заявил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что всё, что происходит в Киргизии, — внутреннее дело страны, но Россия не может относиться к происходящему безучастно, потому что «Киргизия — наш крупный партнёр» и Москва внимательно наблюдает за тем, что происходит. Медведев также напомнил, что Бишкек участвует в Евразийском экономическом союзе и входит в ОДКБ.

Будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической и экономической нестабильности в стране, — сказал Медведев.

Он отметил, что нестабильность ударит и по местным жителям, и по Евразийскому проекту. Российский премьер добавил, что планирует 9 августа поднять этот вопрос на встрече с президентом Киргизии и премьер-министром страны.

Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча пройдёт в Чолпон-Ате. Политики планируют обсудить вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они планируют подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза.

Как писал News.ru, 8 августа в Киргизии начались столкновения сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева с силовиками. На данный момент демонстрантов разгоняют сотрудники милиции. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева пришли к ГКНБ, МВД и Белому дому. На площади Ала-Тоо собрались около 800 человек. Они свистят, кричат и требуют отставки нынешнего президента страны Жээнбекова Сооронбая.