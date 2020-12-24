Медведев пока не изъявил желания стать пожизненным сенатором

https://static.news.ru/photo/213bf4b2-45c9-11eb-bad6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что от зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева пока не поступило заявления о желании стать пожизненным сенатором, хотя это право у него есть.

Дмитрий Медведев, мы прямой вопрос задали, не отправлял заявление в Совет Федерации, но такое право у него сохраняется в соответствии с законом, — заявила на итоговой пресс-конференции Матвиенко.

Она уточнила, что закон, в соответствии с которым экс-президент РФ получает право стать пожизненным сенатором, не ограничивает такую возможность временными рамками.

Как писал NEWS.ru, согласно этому закону, лица, прекратившие занимать пост президента страны, могут войти в состав Совета Федерации на основании заявления и пожизненно занимать в нём пост сенатора. Такой порядок формирования палаты приводится в соответствие с конституционными изменениями. Также закон предусматривает вхождение в состав Совфеда не более 30 представителей, которых назначает президент, из них не более семи могут быть назначены пожизненно. Срок полномочий остальных представителей РФ будет исчисляться шестью годами.

Назначение сенаторов является правом президента, однако он может им пользоваться по своему усмотрению и в любое время. В законе отмечается, что на пост пожизненных сенаторов могут быть выдвинуты граждане, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.