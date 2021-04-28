Медведев: Чехия стала заложницей политики США в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство Чехии стало заложником политики Соединённых Штатов Америки в отношениях с Россией. Но подобные дипломатические войны всегда в итоге заводят в тупик. Такое мнение в среду, 28 апреля, выразил зампредседателя Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.