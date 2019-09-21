https://static.news.ru/photo/fc9d3d1c-dd39-11e9-aa5e-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лучше дискутировать при участии России.

Главную роль в возвращении российской делегации в ПАСЕ сыграла Франция, которая понимает: лучше дискутировать с участием России и решать противоречия, чем без неё, — написал Медведчук в Twitter.

Он полагает, что это решение соответствует законам международной дипломатии.

Главную роль в возвращении российской делегации в ПАСЕ сыграла Франция, которая понимает: лучше дискутировать с участием России и решать противоречия, чем без нее. Это законы международной дипломатии. И от них никуда не деться, в том числе и власти в Украине. #Украина #Россия pic.twitter.com/JoXMfdjFwh — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) September 22, 2019

Как писал News.ru, осенняя сессия ПАСЕ пройдёт в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Украинская делегация не намерена участвовать в ней из-за возвращения туда России.

Российская делегация в 2014 году из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года, несмотря на протест Украины, РФ восстановили в правах.