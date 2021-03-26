«Медуза» раскрыла стратегию «Единой России» по расколу оппозиции на выборах

https://static.news.ru/photo/36b37914-8e49-11eb-b87c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» собирается добиться результата в 40% на выборах в Госдуму по Москве при явке в 35%. Для этого в партии планируют провоцировать расколы среди оппозиционеров, ставить «блоки» в крупных СМИ, а также создать свой аналог «Умного голосования» Алексея Навального.

Партия опасается «информационных рисков», связанных со стратегией «Умного голосования» Алексея Навального (голосование за самого сильного кандидата, который может выиграть у единоросса), а также расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом»). Кроме того, риском называется активная деятельность оппозиционных депутатов в Мосгордуме, следует из стратегии московского отделения ЕР, которая попала в распоряжение журналистов «Медузы».

Заседания Мосгордумы используются оппозиционными депутатами как публичная площадка для обсуждения локальных проблем, — говорится в документе.

В стратегии предусмотрен раздел «Контрработа» о действиях, направленных на обеспечение необходимого результата. В нём говорится о необходимости дискредитировать «Умное голосование» и предотвратить объединение оппозиции вокруг него, а также противостоять попыткам оспорить легитимность выборов и перехватить локальные проблемные темы.

Создание зеркального сайта «Умного голосования», выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в «цирк», радикализация и маргинализация их требований, — говорится в стратегии.

В ЕР хотят создать проект «Умный голос», который может ввести в заблуждение потенциальных избирателей при помощи ботов в мессенджерах.

Избиратели, поверхностно потребляющие политическую информацию, но планирующие голосовать по рекомендации «Умного голосования», могут перепутать ресурс, — отмечается в документе.

Также в документе упоминаются «постановка блока в федеральных СМИ» и «внесение межпартийных конфликтов, информационные вбросы, направленные на стимуляцию конфликта между партиями и раскола внутри них».

При этом глава Московского отделения «Единой России» Андрей Метельский отрицает наличие планов по созданию копий «Умного голосования».

Это глупость совершенная — побеждать нужно не таким образом, не с помощью обмана, как пытается навязать нам «Медуза». «Этого нет, не было и не будет», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не принял решения по формату своего участия в выборах в Госдуму. До этого ряд Telegram-каналов сообщили, что лидер фракции «Единой России» в парламенте Сергей Неверов якобы предложил Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Уточнялось, что президент не будет этого делать, писал NEWS.ru.