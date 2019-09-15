https://static.news.ru/photo/48eb0a66-d77f-11e9-b577-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: mincult_russia/instagram.com

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что жители Праги поддерживают мнение Милоша Земана о памятнике маршалу Коневу. Президент Чехии высказался резко против вывоза памятника маршалу, войска которого освободили Чехословакию от фашистов.

Президент Чехии Милош Земан, человек высокой культуры, свое резко отрицательное мнение на вывоз памятника маршалу Ивану Коневу уже высказал и оценку дал, большинство граждан Чехии и пражане поддерживают это высокое мнение, — цитирует Мединского ТАСС.

Памятник Ивану Коневу создан на деньги, которые собирали жители Праги в благодарность за то, что маршал запретил бомбить и обстреливать из тяжёлой техники чешскую столицу.

Благодаря таким военачальникам, как маршал Конев, сохранились старинные чешские и словацкие города, — добавил глава Минкульта.

При этом можно сравнить, что британцы и американцы сделали с такими старинными городами, как Дрезден, Франкфурт, Кёнигсберг.

В этой связи усилия современных политиканов районного масштаба в Праге, забывших, как их деды и прадеды отдавали жизни в борьбе с нацизмом, вызывают просто недоумение, — прокомментировал ситуацию Мединский.

Ранее News.ru сообщал, что МИД России выразил возмущение по поводу «циничного решения» властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Ведомство сожалеет, что Чехия допустила такой шаг.