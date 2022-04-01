Мединский заявил о неизменности позиции России на переговорах с Украиной

Переговоры России и Украины продолжаются. 1 апреля они проходят по видеосвязи. Позиция Москвы по Крыму и Донбассу остаётся неизменной, сообщил в своём Telegram-канале глава российской делегации Владимир Мединский.

Продолжаем переговоры в режиме ВКС (видео-конференц-связи. — NEWS.ru). Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны, — написал он.

Очередной раунд переговоров в очном формате состоялся 29 марта в Стамбуле. По итогам этой встречи Мединский сообщил, что украинская делегация передала свои предложения, Россия будет их рассматривать. Он также отметил, что РФ снижает военную активность и даже, возможно, согласна сделать шаги навстречу по другим условиям Киева.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай высказался против российско-украинских переговоров. По его мнению, «украинских нацистов нужно судить», а договариваться с киевскими властями бессмысленно. Парламентарий уверен, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести наказание за происходящее в стране.