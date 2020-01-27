Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что стал «просто помощником» президента России и займётся тем, что поручит Владимир Путин.
Мединский отказался
Чиновник добавил, что сохранил пост председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) и «вне зависимости от поручений» продолжит вести проекты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Мединский в администрации президента станет куратором госполитики в исторической и гуманитарной сферах.
Как писал NEWS.ru, ушедшие из правительства Владимир Мединский, Дмитрий Козак и Максим Орешкин 24 января получили посты при президенте.
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