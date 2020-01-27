https://static.news.ru/photo/6ff3fc8e-4134-11ea-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что стал «просто помощником» президента России и займётся тем, что поручит Владимир Путин.

Мединский отказался прокомментировать ТАСС слухи, что в России возникнут «три центра управления культурой» после смены профильного министра. Он уточнил, что назначен помощником президента не по культуре и «будет заниматься тем, чем президент поручит».

Чиновник добавил, что сохранил пост председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) и «вне зависимости от поручений» продолжит вести проекты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Мединский в администрации президента станет куратором госполитики в исторической и гуманитарной сферах.

Как писал NEWS.ru, ушедшие из правительства Владимир Мединский, Дмитрий Козак и Максим Орешкин 24 января получили посты при президенте.