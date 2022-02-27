Мединский: украинская делегация приедет в Гомель на переговоры

Глава делегации переговорщиков от РФ с представителями Украины Владимир Мединский в посольстве России в Белоруссии в Минске

Переговоры делегаций России и Украины в белорусском Гомеле согласованы, заявил глава делегации российской стороны Владимир Мединский, передаёт РИА Новости. Он отметил, что РФ готова к переговорам с Украиной в любое время. Утром 27 февраля Мединский сообщал, что российские переговорщики будут ожидать украинских коллег до 15:00.

Мы уже собирались уезжать, но нам поступила информация с украинской стороны о подтверждении проведения переговоров, — сказал Мединский.

Он заверил, что РФ обеспечит украинским переговорщикам стопроцентную безопасность во время передвижения в пункт переговоров. По словам Мединского, встречу договорились провести на украинско-белорусской границе в Гомельской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.