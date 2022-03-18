Мединский сообщил, при каких условиях возможна встреча Путина с Зеленским

Вести разговоры о встрече президентов Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно будет исключительно в том случае, после того как обе стороны утвердят необходимые условия договора. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств, — заявил Мединский.

Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса, заявил глава делегации России Мединский, добавив, что стороны сблизили свои позиции.

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации на Украине будут продолжены в течение дня 17 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что делегаты из РФ во главе с Владимиром Мединским готовы работать круглые сутки, но украинская сторона не демонстрирует такого рвения.

Ранее в Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что стороны начинают выходить на какой-то компромисс.