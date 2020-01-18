https://static.news.ru/photo/5e3d56d2-3a06-11ea-806f-fa163e074e61_660.jpgВладимир МединскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вопроса о возвращении культурных ценностей для Российской Федерации не существует, перемещённые в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра РФ Владимир Мединский, комментируя претензии польского МИД на некоторые предметы искусства.
Эти ценности остаются достоянием мировой культуры. Но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых РФ вступит в какие бы то ни было переговоры на тему возвращения культурных ценностей. Вопрос для нас просто несуществующий, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Польши перечислил произведения искусства, которых страна лишилась якобы из-за действий СССР. В сообщении, опубликованном в Twitter ведомства, в качестве примеров приведены картины «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Девочка с голубем» Антуана Пэна. В ведомстве утверждают, что полотна были реквизированы НКВД и по сей день остаются в России.