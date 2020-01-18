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России не следует возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Так российский лидер ответил на просьбу одного из участников встречи изменить конституцию таким образом, чтобы она не ограничивала полномочия президента конкретным сроком. Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или...