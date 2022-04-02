Мединский: проект договора для вынесения на встречу в верхах пока не готов

Украинская сторона стала более реалистично подходить к вопросам нейтрального и безъядерного статуса страны, однако проект догоора, который можно было бы выносить на встречу в верхах пока не готов. по нему всё ещё предстоит большая работа. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал руководитель российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский.

Он отметил , что в ходе четвёртого тура очных переговоров. который прошёл в Стамбуле, были достигнуты предварительные договорённости по вопросам, решения которых Россия добивалась с 2014 года.

Предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины — все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года, — сказал Мединский.

Он также отметил, что Украина стала подходить к данным вопросам более реалистично, однако для представления проект договорённостей для встречи в верхах предстоит проделать ещё много работы.

Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне, — рассказал Мединский.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Киев в ходе переговоров также предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.

В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам заявила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.