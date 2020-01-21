https://static.news.ru/photo/373d5680-3c50-11ea-a065-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост.

Известно, что кандидатом на место Мединского является Ольга Любимова — его подчинённая, возглавляющая департамент кинематографии.

Об этом со ссылкой на источники близкие к правительству сообщает РБК.

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности министра спорта России Павел Колобков не войдёт в новое правительство премьера Михаила Мишустина.