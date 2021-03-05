Мединский отметил схожесть риторики Запада с речью Черчилля

https://static.news.ru/photo/8d712326-7dd4-11eb-a283-96000091f725_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки лидеров западных стран разговаривать с Россией «языком силы», в стиле фултонской речи Черчилля, — бесперспективны и рассчитаны в основном на то, чтобы переключить внимание избирателей внутри страны. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Разговаривать с нашей страной «языком силы» совершенно бесперспективное занятие. Благодаря растущей боеспособности российской армии, возрастающему в мире влиянию российского государства, распространению идей традиционных ценностей, партнёрства и добропорядочности сегодня любая риторика западных деятелей «а-ля Черчилль» рассчитана главным образом на самих себя, на своих собственных обывателей-избирателей, — цитирует РИА Новости Мединского.

5 марта 1946 года экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, выступая в американском городе Фултон, заявил об особой ответственности США и Великобритании в деле сдерживания СССР и коммунизма. Эта речь ознаменовала начало холодной войны. 5 марта исполняется 75 лет этому выступлению Черчилля.

По мнению Мединского, эта речь является вызовом «коллективного Запада» не Сталину и не коммунизму, а исторической России. Кроме того, как замечает бывший министр культуры, этот манифест стал определённым импульсом для распространения мифа об исключительности американской нации.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многое со времён Фултонской речи Черчилля в мировоззрении Запада в отношении СССР осталось без изменений применительно к России, а к настоящему времени обогатилось более конфронтационными нотками.