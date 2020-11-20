Мединский объяснил, зачем нужно признать деяния нацистов в СССР геноцидом

https://static.news.ru/photo/376b01a8-2b41-11eb-94c9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признание геноцидом преступлений нацистов против мирных жителей СССР может поспособствовать прекращению обвинений со стороны Запада в адрес Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Такое мнение выразил помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за военные действия в равной степени была как на нацистскую Германию, так и на СССР.

Пора поставить вопрос о признании политики нацистов на оккупированной территории Советского Союза сознательным геноцидом народов СССР. Возможно, это позволит прекратить все эти бесконечные попытки обвинения нашей страны в развязывании Второй мировой войны, — цитирует Мединского РИА Новости.

В октябре уже было вынесено первое в России судебное решение, которое определило геноцидом факты расправ нацистов над советскими гражданами в военные годы. Речь идёт о событиях 1942–1943 годов у деревни Жестяная Горка Новгородской области, где было убито более 2,5 тысячи человек. Та трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества — как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.

Официальная позиция России, несмотря попытки западных стран подвергнуть новому анализу предпосылки ко Второй мировой войне, остаётся неизменной: ставить знак равенства между оккупантами и освободителями недопустимо, а преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания и срока давности.

Как писал NEWS.ru, с предложением закрепить в российском законодательстве понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. Он отметил, что деяния нацистов отчётливо видны в массовых преступлениях против мирных жителей.