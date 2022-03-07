Мединский: Москва надеется договориться с Киевом по Крыму, ДНР и ЛНР

Москва надеется найти решение с Киевом по вопросам признания Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также обвинил украинских военных в срыве эвакуации мирного населения по гумкоридорам, сообщает RT.

Помощник президента пояснил, что в Киеве считают практически невозможным признание Крыма российской территорией и независимости республик Донбасса.

На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. <...> Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение, — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что оба эти вопроса имеют первостепенное значение для России и её граждан.

Мединский добавил, что 6 марта российская сторона подготовила несколько сотен автобусов для вывоза мирных граждан из окружённых городов по гуманитарным коридорам, однако они остались невостребованными. По словам переговорщика, гражданское население не выпускают украинские военные, которые не подчиняются приказам своего правительства. Он заверил, что гумкоридоры сохранятся, а российская сторона будет ежедневно в течение нескольких часов соблюдать режим прекращения огня.

Ранее Мединский, оценивая третий раунд переговоров с Украиной, заявил, что ожидания Москвы не оправдались. При этом он выразил надежду на то, что в следующем раунде всё-таки будет сделан существенный шаг вперёд.