МЧС РФ отправит психологов в Карабах

Российское МЧС планирует направить группировку психологов в Нагорный Карабах, заявил глава ведомства Владимир Соловьёв.
Будет происходить наращивание группировки [МЧС РФ в регионе]. Психологов планируется направить, — сказал он.
До этого в пресс-службе ведомства сообщили, что 20 ноября в Карабах отправлены первые гуманитарные конвои. Россия направила специальным транспортном материалы, которые помогут восстановить инфраструктуру и дома. Всего сформировано две автоколонны, они прибудут в Степанакерт,
Группировка МЧС России совместно с представителями муниципалитетов продолжает оценивать причинённый ущерб в ходе осмотра повреждённых зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране, — отметили в ведомстве.
К настоящему моменту спасатели проверили 43 населённых пункта.
В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ереване оппозиционные активисты перекрыли сразу несколько центральных улиц города с требованием отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, были блокированы улицы Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникян.