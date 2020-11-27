Маяк погас: создатель «танчиков» проиграл игру в партию

Вячеслав Макаров, бывший директор по известному игровому продукту Word of Tanks компании Wargaming.net, объявил о своём намерении выйти из рядов им же основанной Партии прямой демократии, которая должна была, по его идее, стать маяком для молодых, технически продвинутых современников. Между тем немного прошло времени с 5 марта, когда был созван учредительный съезд объединения с участием представителей IT-компаний из разных областей, городов и весей России. Тогда же открыто говорили о таком демарше, как о попытке основать некую партию-профсоюз. При этом подобные шаги удавалось реализовать только аграриям, да и то ненадолго.

И вот, что называется, пора подводить итоги. Может быть, после выхода Макарова из своей же партии на очередном, уже анонсированном съезде его детище формально протянет некоторое время в надежде то ли продать такой продукт желающим получить партейку «под ключ», то ли слить её с какой-нибудь более перспективной политической структурой. Но факт остаётся фактом: сам сооснователь личным примером признал провал собственного проекта. Политика оказалась далека от компьютерной игры с заведомо известным сценарием.

Не помогла даже атмосфера широкой кампании по цифровизации всего российского уклада — экономики, жизни и быта. А ведь один из учредителей Партии прямой демократии обещал даже в своей политической деятельности использовать блокчейн в качестве основной структурной платформы, через которую отцы-основатели намеревались проводить внутрипартийное голосование. Тогда, к слову, шутили, что, видимо, и руководить всей структурой будет поручено искусственному интеллекту. Но не хватило и самого обычного интеллекта, способности вписаться в современные российские реалии, хотя Макаров и не скрывал, что консультировался с кремлёвской администрацией.

Изначально в этой недолгой истории смущал один существенный нюанс. Сама компания Wargaming.net являлась белорусской по месту рождения, а была зарегистрирована и руководилась с тёплых берегов Кипра. У нас, конечно, почти вся экономика офшорная, но вот при регистрации партии Минюст при желании вполне мог найти повод отказать, сославшись, например, на неясные иностранные источники финансирования. Но регистрация прошла без сучка и задоринки — ведомство никому из прозелитов не чинило препятствий.

Вот только судьбы у новоявленных партий оказались диаметрально противоположными. Например, «Новые люди», экологи и «За правду» в результате получили право напрямую участвовать в парламентских выборах, поскольку отныне имеют депутатские мандаты на местах. Партия же игроков в «танчики» так и осталась полностью маргинальной. Собственно, и о её предвыборных кампаниях в субъектах Федерации ничего толком не было слышно.

vk.com/ppdemocracy

Объяснений такому быстрому фиаско может быть несколько. Изначально бытовало мнение, что Макаров и сотоварищи решили не столько в политику поиграть, сколько задумали операцию по своему выдвижению на лидерские позиции в сфере IT-технологий. По первоначальным прикидкам, они намеревались как-то структурировать всё поле деятельности, определяющее ныне технический прогресс. А ведь кто первый действительно предложит платформу для структурного объединения носителей новейших технологий, тот сможет говорить от имени сообщества на любом уровне. Но в эту игру у нас всё активнее играет государство, и местную самодеятельность у нас не любят.

А главное — вызывает подозрение белорусское происхождение партии, особенно на фоне осложнения отношений с соседями и нерешённых проблем с Александром Лукашенко. Конечно, в «танчики» широко играют и у нас, в России, но логичнее было бы создать первоначально структуру у себя на родине. Потому и появилось подозрение, что макаровское детище может играть, скорее, роль лоббиста белорусских политических и деловых кругов. А раз так, то и официальной помощи «прямые демократы» были лишены. Так или иначе, игра в политику сильно отличается от компьютерной. Теперь этот постулат подтвердился окончательно.