«Когда война идёт против вас, не затевайте войну за Красную площадь»

Вечером 21 января 1924 года в подмосковной усадьбе Горки умер председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин. Ему было 53 года. Изначально лидера большевиков собирались похоронить, как положено. Мавзолей должен был стать временным сооружением, где все желающие смогли бы проститься с усопшим. Однако тело остается на Красной площади уже 98 лет, что часто провоцирует споры в обществе. Большинство россиян поддерживает захоронение советского вождя, так хотел поступить еще Борис Ельцин, идеи лидера революции осуждает Владимир Путин, но пока власти не поднимают этот вопрос всерьёз.

Большая просьба

После смерти Ленина его тело не собирались хранить долго, а забальзамировали лишь для того, чтобы с ним успели попрощаться те, кто не успел. Однако жители Советского Союза начали активно требовать, писать письма с просьбой повременить с захоронением. Более того, как рассказал NEWS.ru главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьёв, граждане просили не хоронить вождя «как обычного человека». Такие обращения поступали в ЦК и передавались в комиссию по организации похорон Ленина при Центральном исполнительном комитете (ЦИКе) СССР. Комиссию возглавлял Феликс Дзержинский.

Изначально в документах этой комиссии речь шла о похоронах, но когда выяснилось, что люди идут и идут, они хотят попрощаться, стали рассматривать идею сохранить тело Ленина на постоянной основе. То есть здесь инициатива снизу совпала с настроениями части ЦК партии большевиков и идеологическим поворотом сверху, — отметил эксперт.

Вдова Ленина Надежда Крупская поначалу выступала против сохранения тела мужа в мавзолее, но потом смирилась с этим, рассказал Соловьёв. Она даже написала письмо, в котором говорилось, что лучшими памятниками вождю станет иное: «Устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов».

Важно сказать, распространённая версия о том, что Ленин завещал похоронить себя рядом с матерью — миф. Как отметил собеседник NEWS.ru, политик не оставил никаких пожеланий о форме захоронения, но «очевидно был бы против превращения своего тела в объект культа, потому что был до мозга костей атеистом».

Нужно понимать, что Советский Союз 1924 года — это крестьянская страна, где произошла революция, в которой строится новое общество. Но она остаётся крестьянской, с очень высоким уровнем суеверий и с низким уровнем грамотности. В этой ситуации новый культ, аналогичный в той или иной степени религиозному культу, просто не мог не возникнуть, — добавил Соловьёв.

По его мнению, Сталин, который тогда уже боролся за власть, принял активное участие в создании «культа Ленина», потому что на его основе проще создавать другой, уже свой культ. Это становится основой идеологического поворота, основа которого — преемственность «вождей».

То, что Ленин ушёл, стало эмоциональным ударом и для партии, и для огромной массы беспартийных, особенно рабочих. С моей точки зрения, Сталин этим ощущением потерянности сумел воспользоваться в ходе политической борьбы 1920-х годов. Идея мумификации тела Ленина не была лично сталинской — здесь ещё предстоит выяснить, как она изначально была высказана в верхах. Но она витала в воздухе, высказывалась рядовыми большевиками, беспартийными. Уже после появления этих настроений большая часть членов Политбюро ЦК РКП(б) с этой идеей согласилась, хотя были и те, кто выступал против. Сергей Соловьёв главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взять и захоронить

О выносе из мавзолея и захоронении тела Ленина впервые заговорили ещё в СССР. На Съезде народных депутатов в 1989 году с таким предложением выступил публицист Юрий Карякин. В том же году захоронить тело вождя «по-человечески» в эфире программы «Взгляд» предложил актёр Марк Захаров.

В новой России такие предложения сначала часто звучали из уст представителей высших эшелонов власти. О необходимости вынести тело из мавзолея говорил в том числе работавший с Владимиром Путиным первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и мэр Москвы Гавриил Попов. Похоронить вождя предлагал и президент Борис Ельцин. Позднее он раскаивался , что не сделал этого.

Каждый раз я откладывал решение, чтобы не создавать дополнительную напряжённость, берёг покой людей. Может быть, зря откладывал, зря берёг. Сделать-то это всё равно придется, — говорил первый президент России.

Против сохранения тела Ленина на центральной площади столицы выступает и Русская православная церковь. Ещё в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II выразил надежду, что когда-то «останки деятелей революции» будут перенесены с Красной площади. С тех пор позиция церкви вне менялась. Впрочем, в в 2017 году зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков говорил , что РПЦ выступает за захоронение советского вождя, но призывал дождаться момента, когда «спадёт искусственное заострение этой дискуссии».

В соответствии с нашими православными нормами тело умершего человека должно быть предано земле, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. <...> Дело лишь в том, когда и как это лучше сделать, — отмечал представитель церкви.

Интересно, что в 1997 году Госдума приняла закон «О статусе Красной площади города Москвы», полностью запрещающий реконструкцию объектов на Красной площади. Снос мавзолея таким образом мог быть исключен, но инициативу отклонил Совет федерации.

Igor Sinitsyn/imageBROKER.com/Global Look Press

В центре внимания

Совсем недавно, в начале 2022 года, предложение о выносе тела Ленина из мавзолея прозвучало вновь: зампредседателя Государственной думы, Борис Чернышов (ЛДПР) заявил , что нужно убрать с Красной площади не только останки вождя пролетариата, но и весь некрополь у кремлевской стены.

Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений, — сказал парламентарий.

Конфликт развивался по стандартному для таких случаев сценарию. Один из федеральных политиков буднично высказал свою позицию о необходимости убрать тело Ленина с Красной площади, а лидер коммунистов Геннадий Зюганов уже в который раз раскритиковал инициативу, назвав её провокацией и «омерзительным бредом».

Представители ЛДПР и ранее неоднократно выступали с аналогичными тезисами. Лидер партии Владимир Жириновский совсем недавно, 3 декабря потребовал «всё убрать, посадить ель, сосну и дорожки красивые». Однако даже он признал, что сейчас этого произойти не может — по его мнению, потому что «сегодня этому мешают те, кто всё ещё живёт воспоминаниями о той революции, которая принесла столько беды нашему народу».

В отличие от 1990-х, когда президент Борис Ельцин регулярно говорил о намерении похоронить Ленина, сейчас у властей действительно нет планов вступать в этот конфликт. Владимир Путин, возглавив страну, сразу заявил , что выступает против захоронения большевика. Этой позиции в Кремле придерживаются до сих пор: 27 декабря 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил , что на повестке дня вопрос с телом Владимира Ленина не стоит, потому что у России есть другие проблемы.

При этом самому Владимиру Путину Ленин вовсе не симпатичен. Более того, президент говорил , что советский вождь заложил «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». На одной из пресс-конференций Путин объяснил, что Ленин — революционер, а не государственный деятель. А однажды президент нелицеприятно охарактеризовал ленинские идеи во время разговора с режиссёром Александром Сокуровым о возможности «придумать Россию заново».

Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были. Вот он — придумал [Россию заново]. <...> вот он напридумывал! — сказал Путин.

Многие россияне солидарны с главой государства в этом вопросе. Так, по данным ФОМ, 20% граждан оценивают роль советского лидера в истории России как отрицательную (56% — как положительную). Исследователи ВЦИОМ приводят похожий процент негативных оценок деятельности Ленина — 23% считают, что он принёс больше вреда, чем пользы (31% уверены в обратном). При этом все социологи, проводившие такие исследования, сходятся во мнении, что большинство россиян выступает за захоронение тела Ленина. Научный руководитель «Левада-Центра» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков в разговоре с NEWS.ru рассказал, что такое решение поддерживают 55% граждан. Однако в целом люди относятся к этой теме равнодушно. Единственное, что вызывает у россиян разногласия — место захоронения: кто-то предлагает Кремлёвскую стену, а кто-то — кладбище.

Эксперт уверен, что с этой темой, как и с темой революции 1917 года, власти стараются «гасить всякого рода споры». По его словам, электоральная опора власти сегодня это не молодежь, а все же пожилые люди и поэтому власть учитывает их мнение.

За то, чтобы оставить его в мавзолее, выступают в основном люди очень преклонного возраста и сторонники коммунистов. Молодёжь абсолютно равнодушна к этому, для неё Ленин — давно прошедшее время. Среднее поколение склоняется к тому, что надо похоронить без особых церемоний. Лев Гудков научный руководитель Левада-Центра научный руководитель Левада-Центра

Геннадий Зюганов, вновь комментируя идею о сносе мавзолея в разговоре с NEWS.ru попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками».