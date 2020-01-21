Сенаторы планируют встретиться с главой кабмина и новыми членами правительства, чтобы ознакомиться с их планами и проектами на будущее.
Мы поменяем сейчас план правительственных часов, другие форматы. Мы хотим встретиться с руководством правительства, с министрами, послушать их видение, послушать их планы, их проекты на будущее, — сказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Как ранее писал NEWS.ru, Матвиенко прокомментировала изменения в составе правительства страны. По её словам, обновлённая структура кабинета министров соответствует тем задачам, что были поставлены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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