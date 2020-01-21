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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 января прокомментировала изменения в составе правительства страны. По её словам, обновлённая структура кабинета министров соответствует тем задачам, что были поставлены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Она отметила, что государственно-политическая система должна быть гибкой и эффективной, чтобы успешно решать масштабные задачи главы государства. Послание президента РФ открыло новый этап развития страны. На мой взгляд, утвержденная структура...