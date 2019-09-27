https://static.news.ru/photo/40cb3216-e120-11e9-aa97-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российско-американские отношения уже находятся в тупике, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Несмотря на это, по словам политика, обойтись без ответа на невыдачу части российской делегации виз для участия в Генассамблее ООН нельзя.

Матвиенко отметила, что ответные меры будут «чувствительными и адекватными». Над ними сейчас работают специалисты, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия в качестве ответных мер после невыдачи американских виз представителям своей делегации предложила провести заседание Первого комитета Генассамблеи ООН не в Соединённых Штатах. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.