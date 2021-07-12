Матвиенко заявила о намерении расширить онлайн-голосование

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо рассказала о планах на электронное голосование в России. На этих выборах, по её словам, оно хорошо себя проявило, поэтому процедуру в будущем планируется расширить, передаёт РИА Новости.

Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило. Мы планируем его в будущем расширять, — сказала Матвиенко.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает результаты онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве. По его словам, объединение потребует провести расследование. При этом в Мосгоризбиркоме ответили, что такая позиция фракции не окажет влияния на итоги голосования,

Ранее сообщалось, что результаты выборов в Москве резко поменялись в пользу «Единой России». Кандидаты от этой партии и политики, поддержанные властями, лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. При этом в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах впереди были оппозиционные политики.