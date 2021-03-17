Матвиенко заявила, что воссоединение с РФ спасло Крым от кровопролития

https://static.news.ru/photo/5ed456dc-87c0-11eb-95f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией спасло местных жителей от масштабного кровопролития, от гуманитарной катастрофы. И неоспоримым фактом является то, что задававшие в тот период времени тон украинской политике правые радикалы готовились сурово «наказать» крымчан. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что убийства происходили на киевском Майдане, в Одессе людей сжигали заживо, в Донбассе военные обстреливали мирных граждан. И нет никаких оснований предполагать, что жителей Крыма ждал бы иной сценарий.

Как постоянно подчёркивает президент Владимир Путин, у нашей страны, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. Воссоединение с Россией стало единственной возможностью уберечь от крови, страданий, преследований свыше двух миллионов мирных граждан. И мы это сделали, — цитирует Матвиенко «Парламентская газета».

Также спикер Совфеда назвала «плач» Киева по потере полуострова примером политического лицемерия. Она считает, что на территории Крыма можно провести ещё сколько угодно референдумов. Результат всегда будет один и тот же.

Уверена, в глубине души украинские власти не могут не отдавать себе отчёта в том, что обратного пути Крыма на Украину нет и не будет, — сказала спикер верхней палаты парламента.

Крым присоединился к РФ в результате всенародного референдума весной 2014 года. Украина и значительная часть стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.

Как ранее передавал NEWS.ru, присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, действующий глава координационного совета международной ассоциации «Друзья Крыма» Ян Чарногурский.