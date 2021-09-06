Матвиенко выступит на Всемирной конференции спикеров парламентов в Австрии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в работе 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдёт в Австрии, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты законодательного органа.

На полях форума Матвиенко планирует выступить в ходе общих интерактивных дебатов, посвящённых глобальным мерам реагирования на пандемию. Кроме того, она проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с австрийскими парламентариями, главами национальных делегаций стран — участниц форума, руководителями международных парламентских организаций.

Конференция была организована Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций и австрийским парламентом. Мероприятие проводится один раз в пять лет. Последний раз конференция проходила в 2016 году в США, которые из-за антироссийских санкций отказались выдать Матвиенко визу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на осень запланированы встречи глав регионов России и Австрии. Он также добавил, что заседание российско-австрийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в октябре 2021 года.