Матвиенко прокомментировала закон о расширении прав полиции

https://static.news.ru/photo/23cff7ec-9998-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко заявила, что парламентарии приступают к работе над законопроектом о расширении прав полиции. Документ только поступил на рассмотрение в Госдуму, он предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять дома, ограждать места массовых мероприятий.

Спикер Совфеда заметила, что эта тема сейчас находится в стадии активного обсуждения, в частности, речь идёт о рисках, связанных с принятием закона.

Тревогу людей можно понять. Закон только поступил на рассмотрение в Государственную думу. Наши два профильных комитета активно взаимодействуют с комитетами Государственной думы. Задача законодателей — свести на нет риски, сделать так, чтобы не было возможностей злоупотребления этим правом, — приводит слова Матвиенко «Интерфакс».

Сенатор добавила, что люди должны чётко знать, что позволено полиции, а что — нет. Парламентарии примут во внимание мнение МВД.

Это как раз тот случай, когда нужно внятно объяснить основания и прописать их без возможности двойной трактовки. Мы будем работать над этим законом, — уточнила Матвиенко.

Более точную оценку законопроекту можно будет давать, когда документ приобретёт окончательную редакцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представленный правительством РФ законопроект о расширении полномочий полиции не содержит в себе должных гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, юрист и правозащитник Михаил Федотов.