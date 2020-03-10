https://static.news.ru/photo/6bc725a0-62db-11ea-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправка к Конституции России об обнулении президентских сроков даёт возможность действующему главе государства Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года, итоги которых определят граждане. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Если президентом будет принято такое решение, то он пройдёт через двойное голосование: через оказание доверия нашими гражданами на плебисците и на конкурентных выборах. Уверена, что выборы в 2024 году обязательно будут конкурентными. Ничего не предрешено. Это право, это возможность, — цитирует спикера ТАСС.

Как писал NEWS.ru, поправка об обнулении президентских сроков действующего российского лидера Владимира Путина внесена в Госдуму. Документ предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий срок, который лицо занимает на момент вступления данной поправки в силу.

Сам Путин, выступая в Госдуме, заявил, что безальтернативные выборы президента не нужны стране, этот процесс должен быть конкурентным и открытым.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию России. По её мнению, после вступления в силу обновлённого основного закона страны у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ.