Матвиенко вновь предложила создать ведомство по делам женщин и семьи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости вернуться к рассмотрению вопроса по созданию федерального ведомства, которое занималось бы делами женщин, детей и семьи. Ведомство, по её словам, должно реализовывать государственную политику по этим делам, координировать и контролировать её. Об этом Матвиенко написала в своём блоге, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.

Государству, обществу следует внимательно, всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт. В том числе вновь рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, — написала она.

Председатель Совфеда уточнила, что правовая и политическая система РФ борется за отсутствие дискриминации по половому признаку в стране. Она добавила, что для соблюдения равноправия между женщинами и мужчинами сделано уже многое, однако и в этой сфере есть ещё ряд проблем. В частности, речь идёт о бытовом насилии, неравнозначной оплате труда за одну и ту же работу.

Список неполный, его можно продолжать. Все эти проблемы мы видим и решаем, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы приступили к рассмотрению вариантов первого пакета антисанкционных мер. В Совфеде ранее одобрили закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.