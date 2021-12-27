Матвиенко: Россия не планировала нападать на Украину

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не планировала и не собирается осуществлять военное вторжение на Украину. По её словам, РФ по-прежнему выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет, — заявила Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии 2021 года, трансляция ведётся на сайте Вместе.РФ.

В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение и это никому не должно угрожать.

Российский лидер Владимир Путин сообщал, что Россия не хочет эскалации конфликта в Донбассе и по этой причине с президентом США Джо Байденом было принято решение вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Москва пока видит положительную реакцию по этим идеям.

Встреча Россия — НАТО может пройти уже 12 января. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.