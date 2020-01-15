https://static.news.ru/photo/3aa01ab8-378e-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок внесения изменений в Конституцию России, предлагаемых главой РФ Владимиром Путиным, называть пока рано. Но хотелось бы сделать это в 2020-м, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, подготовка фундаментальных поправок требует времени.

Никто сейчас точно не назовёт [сроки внесения изменений в конституцию], хотелось бы, конечно, реализовать всё в этом году, как можно раньше, — цитирует политика ТАСС.

Путин считает необходимым закрепление в конституции принципов единой системы публичной власти. Кроме того, глава РФ предложил ужесточить отбор кандидатов на пост руководителя страны. По его мнению, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.

Также лидер призвал прописать в конституции, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Во время послания Федеральному собранию президент предложил провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ. Он также считает, что необходимо закрепить приоритет конституции в правовом пространстве России и отразить в ней принципы единой системы публичной власти, писал NEWS.ru.