Матвиенко: Россия продолжит исполнять полезные для себя конвенции СЕ

После выхода из Совета Европы Россия продолжит выполнять те конвенции, которые считает для себя полезными. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает Газета.ru.

Мы со своей стороны будем выполнять все те конвенции, которые мы взяли на себя, те изменения, которые мы внесли. Всё, что полезное, мы оставим в своей практической работе, а всё чуждое, типа ЕСПЧ... — подчеркнула спикер Совфеда.

Также Матвиенко допустила появление в СНГ единого суда по правам человека. Предполагается что он заменит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Ранее спикер Совфеда, в ходе своей речи на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ выступила против национализации имущества зарубежных компаний в случае их ухода из России. По её словам, в момент массовой приостановки деятельности на предприятия оказывалось сильное давление извне, поэтому окончательное решение должны будут принять они сами. При этом Россия будет готова к любому повороту.