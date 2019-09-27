https://static.news.ru/photo/00ab57b0-e120-11e9-9cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит.

Если бы такое решение было принято, наша страна смогла бы обеспечить это великое переселение Организации Объединённых Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников, — цитирует РИА Новости спикера верхней палаты парламента.

По её словам, для создания инфраструктуры ООН в новом месте потребовались бы сотни миллиардов долларов, поэтому эта тема непростая.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил, что ситуация с невыдачей американских виз представителям российской делегации, которые собирались принять участие в сессии Генассамблеи ООН, заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, настало время задуматься о том, чтобы проводить важные международные мероприятия на более устойчивых площадках.

Десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.