Путин выступит на саммите АТЭС

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Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отказаться от принятия новых норм о признании иноагентами физлиц. Там посчитали, что «законопроект знаменует новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».

Вместо того чтобы тратить время на попытки заглушить оставшиеся критические голоса, политической элите следует усилить борьбу за права человека в России, заявила исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая. Однако...