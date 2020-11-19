Путин выступит на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин 20 ноября примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Участие российского лидера предполагается в формате видеоконференции.
Из-за пандемии COVID-19 впервые за всю историю АТЭС встреча лидеров разных стран пройдёт онлайн.
Участники обсудят выход из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также уделят внимание вопросам торговли и инвестиций. Итогом саммита станет программный документ, который определит развитие на ближайшие два десятилетия.
Также лидеры стран обсудят перспективы взаимодействия в рамках АТЭС,
Ранее Путин заявил, что участникам БРИКС удалось оперативно отреагировать и принять меры по борьбе с пандемией COVID-19, так как им было на что опереться. Российский лидер напомнил, что ещё пять лет назад была принята договорённость о совместной работе по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний, писал NEWS.ru.