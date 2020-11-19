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Путин выступит на саммите АТЭС

19:47, 19 ноября 2020 77
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 20 ноября примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Участие российского лидера предполагается в формате видеоконференции.

Из-за пандемии COVID-19 впервые за всю историю АТЭС встреча лидеров разных стран пройдёт онлайн.

Участники обсудят выход из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также уделят внимание вопросам торговли и инвестиций. Итогом саммита станет программный документ, который определит развитие на ближайшие два десятилетия.

Также лидеры стран обсудят перспективы взаимодействия в рамках АТЭС, передаёт RT.

Ранее Путин заявил, что участникам БРИКС удалось оперативно отреагировать и принять меры по борьбе с пандемией COVID-19, так как им было на что опереться. Российский лидер напомнил, что ещё пять лет назад была принята договорённость о совместной работе по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний, писал NEWS.ru.

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