https://static.news.ru/photo/0cb25bac-3ab3-11ea-bb36-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России необходимы дополнительные условия для обеспечения «абсолютного суверенитета», заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина, она отметила, что сейчас «неспокойное время».

В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей конституции, — подчеркнула Матвиенко в эфире канала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что тотального пересмотра международных соглашений после изменений в конституции о приоритете национального права над международным не будет. Россия продолжит выполнять все свои международные обязательства.