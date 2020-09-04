Матвиенко рассказала о роли Госсовета РФ за последние 20 лет

https://static.news.ru/photo/baaffcfe-ef59-11ea-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко и Антон Вайно Фото: kremlin.ru

Государственный совета Российской Федерации, который был воссоздан президентом Владимиром Путиным в 2000 году, сыграл важную роль в преодолении кризиса, укреплении основ государственности и власти, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Все это позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти, — цитирует ТАСС её интервью для фильма «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24».

Она рассказала о том, что за последние 20 лет формат заседаний Госсовета поменялся.

Много дискуссий, круглых столов в реальных условиях, что называется, на земле. И это, мне кажется, хорошо. Это очень полезная, нужная практика, — уверена Матвиенко.

Деятельность органа власти ощущается в субъекта Российской Федерации, и, по мнению председателя Совфеда, это очень важно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле ведётся обсуждение структуры Госсовета. Окончательное решение о возможном расширении его полномочий будет президент России Владимир Путин.