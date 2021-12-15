Матвиенко раскритиковала министра просвещения за давление на Совфед

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике министра просвещения Сергея Кравцова. По её словам, «включив свои рычаги», он пытался продавить принятие законопроекта с ошибкой. Ранее СФ отклонил законопроект об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов и учебников. Матвиенко пообещала доложить правительству о недопустимых действиях министра.

<....> Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на СФ, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения, — сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она добавила, что это ненормальный стиль для руководителя такого уровня и заявила, что проинформирует правительство о недопустимости подобных действий.

На пленарном заседании Совфед отклонил закон об обязательном использовании при дистанционном обучении онлайн-ресурсов и электронных учебников, прошедших государственную верификацию. Комитет СФ по науке, образованию и культуре выявил техническую ошибку во вносимых изменениях, которая приводит к внутреннему противоречию, что может сказаться на её правоприменении.

Документ будет отправлен в Думу для исправления ошибки, после чего Совфед снова рассмотрит его.

Ранее Матвиенко поручила сенаторам выяснить, в каких регионах есть проблемы с доступом к цифровому телевидению, и представить предложения по их решению до 24 января. По её словам, деньги на цифровизацию не доходят до отдалённых населённых пунктов, что является прямым нарушением прав людей.