https://static.news.ru/photo/3f091932-3ce9-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 января прокомментировала изменения в составе правительства страны. По её словам, обновлённая структура кабинета министров соответствует тем задачам, что были поставлены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Она отметила, что государственно-политическая система должна быть гибкой и эффективной, чтобы успешно решать масштабные задачи, поставленные главой государства.

Послание президента РФ открыло новый этап развития страны. На мой взгляд, утверждённая структура правительства соответствует этим задачам, — заявила Матвиенко в процессе общения с журналистами.

Она подчеркнула, что в Совфеде заинтересованы в том, чтобы наладить конструктивное взаимодействие с новым правительством.

Как ранее писал NEWS.ru, России необходимы дополнительные условия для обеспечения «абсолютного суверенитета», заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина, она отметила, что сейчас «неспокойное время».