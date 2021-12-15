Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не пропускать русофобские выпады в адрес России, однако соблюдать приличия. Так она рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, поспоривших по поводу допустимости резкой критики в адрес западных политиков и процитировавших для иллюстрации своей позиции русских поэтов Фёдора Тютчева и Николая Некрасова. Её слова приводит РИА Новости.

Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России, — сказала она.

Матвиенко призвала соблюдать меру в своих высказываниях и уважать друг-друга.

Дискуссия началась после того, как Горячева ответила на выступление Нарусовой, указавшей на недопустимость «агрессивной и уничижительной» риторики в адрес западных политиков. Её реакцию вызвало выступление оппонентки, которая назвала представителей США и НАТО «кровавой сворой», а Запад — «сворой заляпанных невинной кровью политиканов». В результате дело дошло до цитирования Тютчева и Некрасова.

Ранее во время встречи с представителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент Владимир Путин вступил в полемику с режиссёром Александром Сокуровым. Спор касался вопросов об устройстве России.