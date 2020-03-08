https://static.news.ru/photo/b20560b8-6173-11ea-b96f-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не политизировать экономические разногласия между Россией и Белоруссией.

Не надо преувеличивать масштаб этих разногласий, масштабировать их, а главное — политизировать, — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что взаимоотношения между странами несут стратегический характер. По словам Матвиенко, Россия намерена построить Союзное государство. На сегодняшний день размер торгово-экономического оборота превышает $35 млрд.

И конечно, при таком многоплановом сотрудничестве периодически проявляются какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их, и решать в спокойном, конструктивном, рабочем ключе, — добавила председатель.

NEWS.ru писал ранее о другом заявлении Матвиенко. Она опровергла слухи об огромном числе заболевших коронавирусом в РФ. Также председатель Совета Федерации призвала не распространять фейковые новости.