Матвиенко призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь

https://static.news.ru/photo/53bffb9a-0186-11eb-a89c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry/Global Look Press

Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила тревогу и озабоченность в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Она подчеркнула, что ситуация становится крайне опасной и грозит перерасти в «полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией», которые «в равной степени близки и дружественны» России и другим странам СНГ.

У данного конфликта нет и не может быть военного решения. В этой связи хотела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня. Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе — среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями, — цитирует пресс-служба Матвиенко.

Она также призвала «все ответственные мировые силы» воздержаться от вмешательства в этот конфликт и вернуться к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ. От лица РФ Матвиенко выразила готовность оказывать содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов.

Как писал NEWS.ru, в Кремле считают ситуацию в Нагорном Карабахе поводом для серьёзного беспокойства Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с первых часов обострения конфликта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был на связи с коллегами из ведомств Азербайджана и Армении. Кроме того, подчеркнул Песков, президент Владимир Путин переговорил с армянским премьером. Также Песков сообщил о позиции России относительно обострения конфликта. Москва считает, что странам необходимо немедленно прекратить боевые действия. Далее им следует перевести процесс в политико-дипломатическое русло.

27 сентября азербайджанское военное ведомство сообщило, что вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Отмечается также, что среди гражданских и военных есть жертвы. Минобороны Армении в свою очередь заявило о «воздушных и ракетных атаках». Ереван при этом утверждает, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.