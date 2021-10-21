Матвиенко пригласила главу ПАСЕ в Крым

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрику Дамсу посетить Крым и лично убедиться в отсутствии дискриминации крымских татар. Она подчеркнула, что представители всех национальностей, проживающих на полуострове, находятся в равных условиях, сообщает ТАСС.

Еще раз призываю вас приехать, лично ознакомиться с положением крымских татар и других народов, проживающих в Крыму. Приезжайте, пожалуйста, в любое удобное время, — сказала Матвиенко Дамсу.

Она отметила, что уровень противостояния в ПАСЕ в целом снизился, однако ситуация по тематике Крыма продолжает нагнетаться. Спикер подчеркнула, что дискриминации крымских татар и представителей других народностей на полуострове не существует и это закреплено в российских законах.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ему не дали выступить на 48-й сессии Совета по правам человека ООН из-за нежелании слышать правду о нарушении прав крымчан со стороны Украины. По его словам, в Киеве не знают реальную ситуацию на полуострове, но выступают от имени крымчан, создавая в соцсетях фейки. В частности, о преследованиях крымских татар. ООН легко убедится в реальном положении дел, если отправить миссию на полуостров, отметил Чегрниец.