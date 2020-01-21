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Список лиц, которым нельзя иметь иностранное гражданство, необходимо расширить. В него стоит внести дипломатов. С таким заявлением в среду, 22 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, указанная ограничительная мера необходима «с учётом непростой международной обстановки». Недостаточное внимание к этой проблеме может дорогого стоить России, считает спикер Совфеда.

Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства, — заявила Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совета Федерации прокомментировала изменения в составе правительства страны. По её словам, обновлённая структура кабинета министров соответствует тем задачам, что были поставлены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.