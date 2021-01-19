Матвиенко рекомендовала представителю генсека ООН привиться «Спутником V»

Специалисты Восточного комитета германской экономики (OAOEV) рассказали, чем грозит остановка строительства газопровода «Северный поток-2». По их словам, попытки прервать запуск проекта являются недальновидными и могут привести к повышению цен на газ и электроэнергию для Европы.

Если реализация «Северного потока — 2» будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей, — рассказал председатель OAOEV Оливера Хермеса в своём...