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Матвиенко рекомендовала представителю генсека ООН привиться «Спутником V»

17:55, 19 января 2021

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу привиться вакциной от коронавируса российского производства «Спутник V».

Вы будете полностью защищены от коронавируса, — сказала спикер верхней палаты парламента во время встречи с Моратиносом, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что итальянский посол в Москве Паскуале Тарраччано привился вакциной «Спутник V». Он отметил, что никаких побочных эффектов прививка у него не вызвала.

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