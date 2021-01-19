Матвиенко рекомендовала представителю генсека ООН привиться «Спутником V»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу привиться вакциной от коронавируса российского производства «Спутник V».
Вы будете полностью защищены от коронавируса, — сказала спикер верхней палаты парламента во время встречи с Моратиносом, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно, что итальянский посол в Москве Паскуале Тарраччано привился вакциной «Спутник V». Он отметил, что никаких побочных эффектов прививка у него не вызвала.