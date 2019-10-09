https://static.news.ru/photo/ed66185a-ea95-11e9-84dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заседания комитетов Организации Объединённых Наций должны быть перенесены в Вену или Женеву, если Соединённые Штаты не прекратят отказывать членам международных делегаций в американских визах. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

США должны заявить о том, что впредь ничего подобного допускаться не будет, — цитирует ТАСС спикера верхней палаты парламента.

По её словам, Штаты обязаны предоставить ООН гарантии того, что все члены делегаций смогут получить визы, в противном случае заседания двух важнейших комитетов — по разоружению и безопасности, а также правового — должны быть перенесены на другие площадки. Матвиенко подчеркнула, что для этого бы подошли Австрия и Швейцария, которые никогда не нарушали взятых на себя обязательств.

Ранее News.ru писал, что председатель Совета Федерации предложила разместить штаб-квартиру ООН в России, если такое предложение поступит. Правда, добавила она, для создания инфраструктуры организации в новом месте потребовались бы сотни миллиардов долларов.

Десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».

Он также предложил, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подумать о переносе международных конференций из Нью-Йорка.